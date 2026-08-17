Россиянку с редким синдромом Мея-Тёрнера впервые прооперировали в Приморье

В Приморье врачи впервые провели операцию при синдроме Мея-Тёрнера — редком состоянии, при котором артерия пережимает вену, вызывая хронические боли в области таза. Об этом сообщил региональный минздрав.

Пациентка из Владивостока долго мучилась от болей, которые со временем стали беспокоить даже ночью. Симптомы начали беспокоить её после вторых родов, а со временем она не могла уже спать по ночам. Она ходила к разным врачам, но точный диагноз поставили только спустя время. Хирург Андрей Семенихин объяснил, что это состояние встречается редко: артерия сдавливает вену, из-за чего возникает застой крови и постоянная боль.

«Это редкое состояние, при котором упругая артерия пережимает расположенную рядом вену, вызывая застой и хронические тазовые боли», – пояснил врач.

Медики установили пациентке стент, изготовленный по индивидуальным размерам. Он зафиксировал вену в правильном положении, и артерия перестала на неё давить. Такая операция в Приморье была проведена впервые. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, но ей предстоит реабилитация с психологом и неврологом — длительная боль могла оставить след на уровне подсознания, а именно — «память боли».

Ранее Life.ru рассказал, что в Москве за 40 часов пациентке провели три операции: сначала установили временный кардиостимулятор, затем заменили его на постоянный. Только после этого травматологи смогли заменить сломанный сустав на искусственный.