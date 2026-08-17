Танцовщица чуть не сгорела заживо во время огненного шоу — видео

В Китае на танцовщице во время шоу загорелось платье. Инцидент произошёл в парке развлечений в городе Сюйчжоу. Об этом пишет Need To Know.

Танцовщица загорелась во время огненного шоу. Видео © Х / pisklauren

Подол красной юбки вспыхнул прямо во время выступления. Другие артисты и зрители бросились тушить огонь — всё попало на видео. Девушку срочно отправили в больницу, сейчас её состояние стабильно. Больше никто не пострадал.

На следующий день выяснилось, что в парке не соблюдали меры безопасности. Руководство признало ошибки, извинилось и пообещало провести полную проверку, убрать все источники возгорания. До этого любые огненные шоу проводить не будут.

До этого в Петербурге на проспекте Энгельса во дворе жилого дома загорелось и несколько раз взорвалось моноколесо. По предварительным данным, причина — возгорание аккумулятора. Жители сначала услышали шипение, потом громкий хлопок. После этого вспыхнуло пламя, искры разлетались в стороны. Пожар мог перекинуться на припаркованные машины, но, к счастью, этого не произошло.