Четыре человека погибли после падения автомобиля в пруд под Самойловкой
Обложка © Telegram / Госавтоинспекция 64
Четыре человека погибли после того, как легковой автомобиль съехал с дороги и оказался в пруду в Самойловском районе Саратовской области. Информацию о смертельной аварии подтвердила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло около 06:30 на улице Победы в селе Полоцкое. По данным Госавтоинспекции, ВАЗ-2112 вылетел с проезжей части и оказался в водоёме.
В машине находились пять человек. Четверо погибли, ещё один получил травмы. Среди жертв есть две девушки 16 и 17 лет. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители.
Ранее Life.ru рассказывал о другой трагедии, когда автомобиль сорвался в реку: в июне машина главы Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Алишера Мирзонабота вылетела с трассы и упала в Пяндж.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.