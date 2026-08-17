Четыре человека погибли после падения автомобиля в пруд под Самойловкой

Четыре человека погибли после того, как легковой автомобиль съехал с дороги и оказался в пруду в Самойловском районе Саратовской области. Информацию о смертельной аварии подтвердила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло около 06:30 на улице Победы в селе Полоцкое. По данным Госавтоинспекции, ВАЗ-2112 вылетел с проезжей части и оказался в водоёме.

В машине находились пять человек. Четверо погибли, ещё один получил травмы. Среди жертв есть две девушки 16 и 17 лет. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители.

Ранее Life.ru рассказывал о другой трагедии, когда автомобиль сорвался в реку: в июне машина главы Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Алишера Мирзонабота вылетела с трассы и упала в Пяндж.