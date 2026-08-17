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Регион
17 августа, 06:15

Атака 60 БПЛА унесла жизнь человека в Брянской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Брянской области мирный житель села Понуровка стал жертвой атаки украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. По его данным, за прошедшие сутки над регионом российские силы ПВО и другие подразделения уничтожили 60 БПЛА самолётного типа.

«В результате атаки беспилотника по селу Понуровка Стародубского района погиб местный житель. Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал чиновник.

Он уточнил, что всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области войска ПВО, бойцы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии сбили 60 вражеских дронов.

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Ещё один мирный житель погиб пострадали в результате атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины по ДНР. Жертвой атака стал погиб мужчина 1995 года рождения. Ранения получила его дочь 2021 г.р. В одном из населённых пунктов под повторный удар попал пожарный расчёт. Двое сотрудников МЧС России были ранены и госпитализированы.

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Андрей Бражников
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