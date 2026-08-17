Названы страны, где добывать золото в ручьях могут даже туристы

Промывка золота как хобби или туристическое развлечение разрешена в некоторых странах, например в Колумбии и Новой Зеландии. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт Антонина Левашенко.

В Колумбии можно вручную промывать золотые пески без техники, но нужно зарегистрироваться в местной администрации. В Новой Зеландии есть специальные участки, где можно искать золото в ручьях и реках лопатой или металлоискателем — разрешение не требуется.

Подобное разрешено и в канадской провинции Британская Колумбия, а также в Финляндии, но там на государственной земле нужно разрешение специального агентства. По данным эксперта, в мире мелкомасштабной ручной добычей золота занимаются около 20 миллионов человек в 80 странах — в основном в Африке, Азии и Латинской Америке.

«В некоторых странах мелкомасштабная добыча россыпного золота — промывка золота — возможна, например, в качестве туристического занятия или как хобби без последующей цели крупного сбыта», — сказала Левашенко.

Ранее в бельгийском городе Синт-Гиллис-бей-Дендермонде строители нашли сейф с золотом на 9 миллионов евро во время ремонта подвала. Рабочие разбирали стену в здании Центра социальной помощи и обнаружили тайник. Внутри лежали пронумерованные самородки, монеты и слитки. Строители сразу сообщили заказчику, на место вызвали полицию. Ценности перевезли в безопасное хранилище.