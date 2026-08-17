Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 53, ранены 137 человек

Число погибших при землетрясении магнитудой 7,7 на юго-востоке Индонезии выросло до 53, ранены 137 человек. Об этом сообщил портал Tempo со ссылкой на национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий азиатской республики.

По данным властей, повреждены 2,4 тысячи домов, из них полторы тысячи серьёзно. В пунктах временного размещения находятся почти 5,5 тысячи человек, ещё 171 эвакуировались сами. Разрушены десятки школ, мечетей и госучреждений.

После основного толчка произошло более 1,5 тысячи афтершоков — самый сильный магнитудой 6,2, самый слабый — 1,3. Посольство России в Индонезии выразило соболезнования в связи с трагедией.

Ранее непогода оставила без света больше 280 тысяч американцев. Перебои с электричеством зафиксированы в штатах Индиана и Гавайи. Особенно тяжело на Гавайях — из-за урагана «Лала» обесточены более 150 тысяч домов, больше всего пострадали округа Гонолулу, Мауи и Гавайи. В Индиане из-за наводнения без света остались свыше 130 тысяч человек.