СК завёл дело о теракте после гибели людей при ракетном ударе ВСУ по Колосково

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара ВСУ по селу Колосково Валуйского округа Белгородской области, который унёс жизни 6 человек. Оно расследуется по статье 205 УК РФ. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Принципиальная позиция Следственного комитета остается неизменной: все причастные к этим деяниям будут установлены и привлечены к уголовной ответственности», — заявила она.

Сейчас следователи работают на месте происшествия. Специалисты устанавливают тип и модель вооружения, которое использовалось при ударе. В СК заявили, что подобные преступления совершаются украинскими военнымисистемно и с демонстративной жестокостью.

Life.ru ранее сообщал о последствиях ракетного удара по Колосково: погибли шесть мирных жителей, четверо получили ранения, в том числе 14-летний ребёнок. Двоих пострадавших госпитализировали в Валуйскую ЦРБ, ещё двоим оказали помощь на месте.