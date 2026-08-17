Десятки украинских пограничников пропали без вести в районе Устиновки Харьковской области, а их родственники пытаются выяснить их судьбу. Об этом сообщил Телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой российских войск «Север».

Речь идёт о военнослужащих 1-го пограничного отряда. На данном участке действовали подразделения 159-й бригады ВСУ, которые не позволяли военнослужащим отступать или сдаваться в плен. Пытавшихся это сделать сразу убивали.

Ранее сообщалось, что украинских связистов, отправленных командованием на фронт, окружили под Краснопольем в Сумской области. Родственники военных рассказали, что последняя группа связистов 76-го полка попала в окружение, понесла потери, а выжившие остались без снабжения.