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17 августа, 07:45

Отряд украинских пограничников пропал без вести в районе Устиновки

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Десятки украинских пограничников пропали без вести в районе Устиновки Харьковской области, а их родственники пытаются выяснить их судьбу. Об этом сообщил Телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой российских войск «Север».

Речь идёт о военнослужащих 1-го пограничного отряда. На данном участке действовали подразделения 159-й бригады ВСУ, которые не позволяли военнослужащим отступать или сдаваться в плен. Пытавшихся это сделать сразу убивали.

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Ранее сообщалось, что украинских связистов, отправленных командованием на фронт, окружили под Краснопольем в Сумской области. Родственники военных рассказали, что последняя группа связистов 76-го полка попала в окружение, понесла потери, а выжившие остались без снабжения.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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