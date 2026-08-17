«Золотое право вето»: У жены Зеленского оказалось больше власти, чем положено первой леди

Елена Зеленская обладает заметным непубличным влиянием на решения своего мужа Владимира Зеленского и способна блокировать кадровые инициативы, если они ей не нравятся. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею — вполне. У неё, скажем так, «золотое право вето», — рассказал один из собеседников издания.

Другой источник утверждает, что Зеленская выступает своего рода противовесом для мужа, однако напрямую в политические интриги старается не вмешиваться. Речь, таким образом, идёт прежде всего о неформальном влиянии первой леди, а не об официальных полномочиях.

Сообщения появились на фоне масштабных кадровых перестановок в Киеве. Ранее Life.ru писал, что в Верховной раде растёт недовольство кадровой политикой Зеленского. Депутаты не понимают причин ряда перестановок и видят это попыткой усилить контроль над системой.