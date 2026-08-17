Бёрнема развела фальшивая «глава аппарата Белого дома»

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм обменивался сообщениями с человеком, который выдавал себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Контакт начался ещё до прихода Бёрнэма на Даунинг-стрит, а несколько сообщений, по данным издания, он отправил уже после назначения премьером. Один из источников назвал содержание переписки «не имеющим никакого значения». Несмотря на это, британское посольство в Вашингтоне сочло ситуацию достаточно серьёзной и обсудило её с Белым домом.

В Лондоне первоначально опасались, что телефон Уайлз мог быть скомпрометирован. Что именно писал самозванец и когда состоялась переписка, не раскрывается. Похожий инцидент произошёл в США в 2025 году. Тогда американские сенаторы, губернаторы и бизнесмены получали звонки и сообщения от человека, представлявшегося Уайлз. Следствие выясняло обстоятельства, при этом сообщалось о взломе контактов на её личном телефоне, а не служебного устройства.

Пока неизвестно, связан ли нынешний случай с прошлогодней схемой. Белый дом не ответил Politico на запрос, а представитель британского правительства заявил, что власти не комментируют вопросы национальной безопасности.

Ранее Энди Бёрнэм заявил, что готов публично возражать президенту США Дональду Трампу, когда того потребуют интересы королевства. Глава правительства подчеркнул, что любой национальный лидер обязан прежде всего стоять за свою собственную страну.