Школьникам к 1 сентября: В Госдуме назвали региональные выплаты, о которых мало кто знает

Многодетные и малообеспеченные семьи могут получить региональные выплаты на подготовку детей к 1 сентября. Для этого нужно вовремя подать заявление и приложить документы, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Единой федеральной выплаты к школе нет, но в каждом регионе есть свои меры поддержки — чаще всего для многодетных, малоимущих семей и семей с детьми-инвалидами. Обычно требуются паспорт, свидетельства о рождении, документы о статусе многодетной семьи, справка о доходах и реквизиты карты «Мир».

Свищев призвал не откладывать: в некоторых регионах заявления принимают только до конца августа, в других — до октября. Подать их можно через «Госуслуги», МФЦ, соцзащиту или школу.

«Я постоянно слышу на приёмах: «Мы думали, нам ничего не положено, а соседи получили 15 тыс.». Это обидно, потому что деньги есть, просто про них надо знать. Региональные выплаты — не лотерея, а реальная помощь. Но чтобы её получить, нужно вовремя подать заявление», — рассказал Свищев ТАСС.

Кроме того, семьи с двумя и более детьми с 2026 года могут получить семейную налоговую выплату — возврат части уплаченного НДФЛ. В некоторых регионах также можно компенсировать покупку школьной и спортивной формы, сохранив чеки.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов поручил создать во всех российских школах комиссии по урегулированию споров до 1 сентября. Это касается тех учебных заведений, где их до сих пор нет. Такие комиссии уже предусмотрены законом «Об образовании» — они нужны для разрешения конфликтов между участниками учебного процесса. В них входят поровну представители родителей или учеников и сотрудников школы.