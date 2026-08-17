Тобол почти достиг критической отметки под Тюменью

Уровень Тобола у села Иевлево в Тюменской области вплотную приблизился к отметке опасного явления. На утро 17 августа вода достигла 947 см над нулём гидропоста при критическом значении 950 см, сообщает региональный сервис Обь-Иртышском гидрометцентра.

За последние сутки река прибавила ещё один сантиметр. Таким образом, до уровня, при котором фиксируется опасное явление «паводок», осталось всего 3 см. Ещё 14-го числа Тобол находился на отметке 938 см и рос на 5 см за сутки. Подъём воды связан с летним паводком, который сформировался после обильных осадков. Гидрологи отмечали, что пойма наполняется неравномерно, а зона подтопления продолжает увеличиваться.

Ранее, в начала августа, администрация Тобольского района выступила с официальным предостережением для населения. Местным жителям рекомендовано полностью исключить потребление воды из реки Тобол, а также отказаться от улова, добытого в этих водах.