Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 08:22

Тобол почти достиг критической отметки под Тюменью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Уровень Тобола у села Иевлево в Тюменской области вплотную приблизился к отметке опасного явления. На утро 17 августа вода достигла 947 см над нулём гидропоста при критическом значении 950 см, сообщает региональный сервис Обь-Иртышском гидрометцентра.

За последние сутки река прибавила ещё один сантиметр. Таким образом, до уровня, при котором фиксируется опасное явление «паводок», осталось всего 3 см. Ещё 14-го числа Тобол находился на отметке 938 см и рос на 5 см за сутки. Подъём воды связан с летним паводком, который сформировался после обильных осадков. Гидрологи отмечали, что пойма наполняется неравномерно, а зона подтопления продолжает увеличиваться.

«Инфекций нет»: Эксперты назвали причину массовой гибели рыбы в Иртыше
«Инфекций нет»: Эксперты назвали причину массовой гибели рыбы в Иртыше

Ранее, в начала августа, администрация Тобольского района выступила с официальным предостережением для населения. Местным жителям рекомендовано полностью исключить потребление воды из реки Тобол, а также отказаться от улова, добытого в этих водах.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar