Основатель «Рольфа» получил девять лет заочно за вывод 4 млрд за границу

Основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова заочно приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей. Решение вынес Черёмушкинский суд Москвы.

Кроме того, Петрову назначили штраф в размере 800 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, защита, которая настаивает на оправдании бизнесмена, намерена его обжаловать.

Суд признал Петрова виновным по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — в проведении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Петрова судили заочно, поскольку он находится за пределами России.

Дело связано со сделкой 2014 года, когда «Рольф» приобрёл у кипрской Panabel Limited акции «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд рублей. Обвинение считало договор фиктивным, а перечисление средств за границу — незаконной валютной операцией. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. Один из его фигурантов, бывший топ-менеджер «Рольфа» Анатолий Кайро, ранее уже получил 8,5 года колонии. А для Петрова прокурор запрашивал 9,5 года колонии.