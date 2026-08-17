«Потеряла половину себя»: Умершая в 36 звезда «Крика» не могла пережить смерть брата

Актриса Хэйден Панеттьер, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», а также фильмам «Крик 4» и «Крик 6», за несколько месяцев до собственной смерти призналась, что так и не оправилась после смерти её младшего брата Дженсена. Об этом пишет Daily Mail.

Янсен Панеттьер скончался в 2023 году в возрасте 28 лет из-за осложнений, связанных с увеличенным сердцем. В мае актриса рассказывала о переживаниях в подкасте Джея Шетти, называя брата второй половиной самой себя.

«Ничто в моей жизни не сравнится с потерей моей половины. Он (Янсен) был рождён, чтобы стать «инь» для моего «ян», — сказала артистка.

По словам актрисы, спустя три года боль лишь меняла форму. Самым тяжёлым стало осознание того, сколько лет ей предстоит прожить без человека, которого она всегда представляла рядом.

Напомним, что американская актриса Хейден Панеттьер скончалась в возрасте 36 лет. Долгое время артистка состояла в отношениях с бывшим чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко. У них даже есть общая дочь.