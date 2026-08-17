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17 августа, 09:16

Худрук Марк Розовский заявил о падении уровня актёрского мастерства в России

Обложка © РИА Новости / Владимир Вяткин

Обложка © РИА Новости / Владимир Вяткин

Уровень актёрского мастерства в России заметно снижается, несмотря на большое число талантов, считает народный артист РФ, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский.

Розовский заявил о падении уровня актёрского мастерства. Видео © Пятый канал

За профессиональную карьеру режиссёр прослушал около 200 студентов театральных вузов. По его наблюдениям, качество подготовки сильно различалось: где-то оно было низким, а где-то продолжало держаться на высоком уровне. При этом и среди молодых артистов остаются те, кто сохраняет высокий профессиональный уровень.

«Россия — это такая страна, где огромное количество талантов и самородков. Но, к сожалению, тренд в сторону понижения качества актёрского мастерства очевиден», — заявил худрук в беседе с Пятым каналом.

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К слову, Марк Розовский был одним из сценаристов советского телефильма «Д'Артаньян и три мушкетёра». Картина 1978 года давно стала классикой отечественного кинематографа.

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Борис Эльфанд
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