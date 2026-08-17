Жители ЮАР осудили политическую партию, решившую чучелом привлечь внимание к ямам на дорогах

В ЮАР необычная акция против плохих дорог обернулась вызовом спасателей. Представители партии «Демократический альянс» поместили муляж головы жирафа в огромную дорожную яму в городе Могале, чтобы наглядно показать её глубину и привлечь внимание к проблеме, пишет Daily Mail.

В ЮАР партия использовала муляж жирафа для борьбы с ямами. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / da_gauteng

В ролике представитель партии по вопросам дорог и логистики Эверт Дю Плесси сидит на краю провала, из которого торчит голова животного. Акцию сопроводили фразой: «Провал такой глубины, что в нём может стоять жираф».

Политики рассчитывали привлечь внимание к состоянию дорог, однако некоторые пользователи приняли увиденное за реальное происшествие. В местный центр спасения диких животных начали поступать звонки о якобы попавшем в беду жирафе.

Спасатели прервали другую работу и отправились к месту происшествия. Только по дороге они получили фотографию, позволившую понять, что никакого живого животного в яме нет, а голова жирафа была реквизитом.

В центре возмутились тем, что из-за политической акции пришлось тратить ресурсы экстренной службы, и предложили её организаторам компенсировать расходы на топливо. Спасатели подчеркнули, что обязаны немедленно реагировать, когда речь может идти об угрозе жизни животного.

Сам Дю Плесси объяснил, что необычный реквизит понадобился, чтобы обратить внимание на провал, который, по его словам, власти осматривали ещё в феврале прошлого года, но с тех пор проблему так и не устранили.

Ранее сообщалось, что в Бурятии молодой человек провалился под землю из-за аварии на теплосетях. Ночью в 44-м квартале он гулял за гаражами и упал в глубокую яму, образовавшуюся в результате коммунальной аварии. Также сообщается о прорыве трубы с горячей водой на Мелькомбинате, где кипяток размыл дорогу и грунт у домов, а вода залила подвалы.