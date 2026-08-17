Запад фактически разрешает Украине применять любые методы против России, не призывая Киев к ответу за террористические удары по российской территории. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил «Газете.ru», что такая позиция позволяет украинской стороне убивать гражданское население и разрушать инфраструктуру без последствий.

Дипломат прокомментировал атаку ВСУ на Белгородскую область, в результате которой погибли люди. По его словам, страны, благословившие Киев на подобные действия, не предпринимают шагов для их прекращения, что делает ситуацию неприемлемой.

В таких условиях Мирошник считает необходимым усиливать военное давление на Украину. Он предложил продолжать удары по логистическим центрам и портовой инфраструктуре, чтобы разорвать цепочки поставок оружия и боеприпасов для украинской армии.

«Разрыв этих цепочек и даст возможность военного давления на Киев», — подчеркнул посол. По его мнению, только системное воздействие на тылы ВСУ способно снизить интенсивность атак на российские регионы и создать условия для изменения ситуации на фронте.

Life.ru ранее сообщал о последствиях ракетного удара по Колосково: погибли шесть человек, четверо получили ранения, в том числе 14-летний ребёнок. Двоих пострадавших госпитализировали в Валуйскую ЦРБ, ещё двоим оказали помощь на месте.