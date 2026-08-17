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Регион
17 августа, 11:45

«Даже лётчики в бою извинялись»: Губернатор Забайкалья объявил войну мату

Губернатор Забайкалья Осипов призвал жителей региона бороться с матом

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал жителей региона осознанно бороться со сквернословием. По его словам, мат всё чаще становится частью повседневной речи.

«Мы в большой беде», — написал Осипов в своём канале в Max.

В качестве примера глава региона привёл воспоминания своей бабушки — участницы Великой Отечественной войны. По её словам, даже в самых напряжённых боях лётчики-истребители старались не материться, а если срывались, то извинялись.

Тему сквернословия обсуждали и на оперативном совещании правительства Забайкалья. Отдельное внимание чиновники уделили употреблению мата среди детей. Какие именно меры власти региона собираются предпринимать, Осипов пока не уточнил.

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Ранее академик РАН и главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава Лео Бокерия заявил, что отказ от мата — важнейший элемент здорового образа жизни. По его словам, грязные слова могут негативно влиять на здоровье, особенно в состоянии стресса. Ругательства сопровождаются напряжением организма и скачками давления.

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Александра Мышляева
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