«Даже лётчики в бою извинялись»: Губернатор Забайкалья объявил войну мату

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал жителей региона осознанно бороться со сквернословием. По его словам, мат всё чаще становится частью повседневной речи.

«Мы в большой беде», — написал Осипов в своём канале в Max.

В качестве примера глава региона привёл воспоминания своей бабушки — участницы Великой Отечественной войны. По её словам, даже в самых напряжённых боях лётчики-истребители старались не материться, а если срывались, то извинялись.

Тему сквернословия обсуждали и на оперативном совещании правительства Забайкалья. Отдельное внимание чиновники уделили употреблению мата среди детей. Какие именно меры власти региона собираются предпринимать, Осипов пока не уточнил.

Ранее академик РАН и главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава Лео Бокерия заявил, что отказ от мата — важнейший элемент здорового образа жизни. По его словам, грязные слова могут негативно влиять на здоровье, особенно в состоянии стресса. Ругательства сопровождаются напряжением организма и скачками давления.