Кондратьев назначил Сергея Лагутина вице-губернатором Кубани по строительству

Сергей Лагутин назначен заместителем губернатора Краснодарского края и будет курировать строительный блок региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили в краевой администрации.

В ведение нового вице-губернатора перейдёт департамент строительства. Кроме того, Лагутин будет контролировать работу государственной жилищной инспекции, департамента по архитектуре и градостроительству, краевого министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и департамента по надзору в строительной сфере.

Ранее строительный блок курировал Дмитрий Маслов. Он занимал пост вице-губернатора с октября 2025 года, а затем покинул его в связи с переходом на работу в крупную государственную корпорацию.

Лагутин родился в 1992 году в Новочеркасске. В 2014-м он окончил Южно-Российский государственный политехнический университет, а в 2026 году — Южно-Российский институт управления по направлению «Государственное и муниципальное управление».

С 2016 года Лагутин работал в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора, где прошёл путь от инспекторских до руководящих должностей. Он занимался вопросами промышленной безопасности и государственного строительного надзора. В апреле 2025 года Лагутин стал исполняющим обязанности заместителя руководителя управления Ростехнадзора, а в июне 2026-го был утверждён в этой должности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Артура Люкманова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Египте, а также полномочным представителем России при Лиге арабских государств в Каире. Люкманов будет совмещать обе должности, отвечая за двусторонние отношения с Египтом и взаимодействие с ЛАГ, участвуя в переговорах и координируя дипломатические контакты с арабскими государствами.