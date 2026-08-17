Подпольный склад с оружием и боеприпасами нашли у жителя Петербурга

Крупный арсенал оружия и боеприпасов обнаружили у 32-летнего жителя Санкт-Петербурга. Обыски прошли в его квартире и загородном доме в Кингисеппском районе Ленобласти, сообщили в региональных управлениях ФСБ и МВД.

У мужчины изъяли два автомата, два пистолета, пять винтовок и свыше тысячи патронов калибра 9 мм. Экспертиза установила, что исследованные оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. Кроме того, силовики нашли самодельно переделанные пистолет и пистолет-пулемёт, а в загородном доме — вещество, которое эксперты отнесли к взрывчатым. Исследование остальных изъятых предметов продолжается.

На мужчину правоохранители вышли после апрельского происшествия в парке «Александрино». Тогда рядом с образовательным учреждением обнаружили самодельное взрывное устройство, после чего было возбуждено дело о покушении на убийство двух и более человек.

В рамках проверки возможных причастных сотрудники центра «Э» МВД и УФСБ провели оперативные мероприятия. Публично о доказанной связи задержанного с найденным весной устройством пока не сообщалось. Против мужчины возбудили дела о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Суд заключил его под стражу, расследование продолжается.

Ранее ФСБ задержала 40-летнего жителя Черкесска, который, по данным силовиков, оборудовал у себя дома лабораторию для изготовления самодельных взрывных устройств. На кадрах наземный дрон с камерой заезжает в гараж мужчины. В помещении видны ёмкости с горючими веществами, металлические детали и закрытые банки. Кроме лаборатории, дома у задержанного обнаружили оборудованный цех для переделки оружия.