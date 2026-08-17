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Регион
17 августа, 10:22

22-летнюю девушку задержали за видео с дронами над Рязанью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Полиция выявила 22-летнюю жительницу Рязани, которая опубликовала в соцсети видеоподборку с полётами украинских беспилотников над регионом. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным ведомства, девушка собрала на телефоне несколько кадров с БПЛА и разместила ролик в запрещённой социальной сети. В полиции заявили, что рязанка признала вину. Сейчас решается вопрос о привлечении её к административной ответственности по региональному законодательству.

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Ранее похожий случай уже происходил в Рязанской области. 30 июня полиция установила местного жителя, который снял уничтожение украинского беспилотника и отправил видео в чат дачного кооператива. В регионе действует запрет на публикацию сведений о применении БПЛА, работе ПВО и РЭБ, а также о расположении военных и критически важных объектов. Действия мужчины также квалифицировали как административное нарушение.

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Александра Мышляева
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