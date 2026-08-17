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17 августа, 10:08

Приняли за злых духов: Заплутавшие в горах пенсионеры 17 часов прятались от спасателей

В Китае заплутавшие пенсионеры приняли спасателей за злых духов и прятались

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Двое пенсионеров заблудились в горах китайского района Хуайжоу и на протяжении нескольких часов игнорировали крики спасателей, приняв их за голоса злых духов. Об этом сообщает South China Morning Post.

73-летний мужчина и 58-летняя женщина отправились собирать дикорастущие травы, после чего потерялись. На их поиски выдвинулись спасатели, однако заблудившиеся намеренно не откликались.

«Спасатели узнали, что пара слышала их крики. Однако решили не отвечать из-за суеверий», — говорится в публикации.

Пенсионеров обнаружили спустя 17 часов. Они были сильно утомлены и напуганы, но объяснили своё молчание старинным поверьем: согласно китайским легендам, горные духи способны подражать человеческим голосам, чтобы заманивать путников в ловушки.

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Владимир Озеров
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