Арест россиянина в Шарм-эш-Шейхе за нарушение норм ислама дошёл до посольства РФ
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Посольство России в Каире внимательно следит за ситуацией с россиянином, взятым под стражу в Шарм-эш-Шейхе за нарушение норм ислама. Сотрудники консульского отдела находятся на связи с египетскими ведомствами и родственниками мужчины, сообщили в дипмиссии.
По данным посольства, россиянина задержали в отеле Renaissance. Ему вменяют «нарушение правил поведения, принятых в исламе». Дипломаты надеются, что по завершении процесса все обвинения с российского туриста будут сняты, и он сможет вернуться на родину.
Ранее в посольстве РФ в Египте сообщали, что задержанный в Шарм-эш-Шейхе россиянин С. А. Миронов проходит по судебному разбирательству. Консульство поддерживает связь с египетскими властями и его родственниками.
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