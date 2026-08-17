Уж восстанавливается, лягушке грозит опасность: В Москве пересмотрят статус редких животных

В Москве начали готовить обновлённые данные по пресмыкающимся и земноводным для четвёртого издания Красной книги столицы, которое планируют выпустить в 2030 году. Учёные уже предложили пересмотреть природоохранный статус сразу нескольких видов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Главной неожиданностью стала находка колхидской веретеницы — безногой ящерицы, которую раньше считали полностью исчезнувшей в границах старой Москвы. В 2025 году специалисты подтвердили её присутствие в московской части национального парка «Лосиный остров».

Теперь учёные предлагают перевести веретеницу из нулевой категории — «исчезнувший вид» — в первую, то есть «находящийся под угрозой исчезновения». При этом не исключено, что новые популяции ещё удастся найти в зелёных массивах ТиНАО.

Изменения могут затронуть и другие виды. Обыкновенному ужу могут снизить категорию редкости благодаря восстановлению численности. Для остромордой лягушки, наоборот, рассматривают усиление охранных мер.

В Красной книге Москвы пересмотрят статус ужа и остромордой лягушки. Фото © пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Всего в Красной книге Москвы сейчас зарегистрированы шесть видов рептилий и восемь видов амфибий. Для их сохранения специалисты считают необходимыми долгосрочный мониторинг, защиту водоёмов и контроль инвазивных видов.

Работа над обновлением продолжится до конца года. Учёные проанализируют полевые данные, научные публикации и базы гражданской науки, чтобы уточнить современное распространение и состояние редких видов в Москве.

Ранее сообщалось, что подмосковные экологи решили провести учёт обыкновенной гадюки, чтобы оценить состояние этого редкого краснокнижного вида. Основные очаги обитания змеи сосредоточены на севере региона, а узнать её можно по серо-оливковой чешуе и тёмному зигзагу на спине. Биологи напоминают, что гадюка играет ключевую роль в пищевой цепочке.