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Регион
17 августа, 11:00

Кавалер двух орденов Мужества из «Времени героев» стал советником ректора ОмГТУ

Обложка © Telegram / Хоценко о важном

Обложка © Telegram / Хоценко о важном

Участник спецоперации Кирилл Лесков, завершивший программу «Время героев», получил должность советника при ректорате в Омском Государственном Техническом Университете. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

«Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Кирилл Евгеньевич Лесков, наставником которого являюсь в президентском проекте «Время Героев», назначен советником при ректорате в ОмГТУ», — говорится в тексте.

Чиновник подчеркнул, что смелость и опыт военных, прошедших фронт, стали наиболее важным ресурсом для будущего России. Губернатор пообещал поддержть подопечного в любых начинаниях на новом посту.

От передовой к развитию регионов: Кавалер ордена Мужества получил пост в ВЭБ.РФ
От передовой к развитию регионов: Кавалер ордена Мужества получил пост в ВЭБ.РФ

Ранее кавалер двух орденов Мужества, участник президентской программы «Время героев» Евгений Мурашов назначен заместителем министра общественной безопасности Челябинской области.

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Татьяна Миссуми
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