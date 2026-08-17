Кавалер двух орденов Мужества из «Времени героев» стал советником ректора ОмГТУ
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Участник спецоперации Кирилл Лесков, завершивший программу «Время героев», получил должность советника при ректорате в Омском Государственном Техническом Университете. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Виталий Хоценко.
«Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Кирилл Евгеньевич Лесков, наставником которого являюсь в президентском проекте «Время Героев», назначен советником при ректорате в ОмГТУ», — говорится в тексте.
Чиновник подчеркнул, что смелость и опыт военных, прошедших фронт, стали наиболее важным ресурсом для будущего России. Губернатор пообещал поддержть подопечного в любых начинаниях на новом посту.
Ранее кавалер двух орденов Мужества, участник президентской программы «Время героев» Евгений Мурашов назначен заместителем министра общественной безопасности Челябинской области.
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