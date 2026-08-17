Неизвестный сотрудник аэропорта Варшавы испортил вещи с националистической символикой, принадлежащие украинским туристам. Ухилянты летели рейсом в Галифакс, и по прилёту с ужасом обнаружили: ценных вещей нет, книга порвана, футболки с «трезубами» и экстремистскими лозунгами изрезаны, а остальная одежда измазана тональным кремом.

Вещи украинцев, которые изрезали в аэропорту Варшавы. Видео © Telegram / «Политика Страны»

«Смотри, <...> у нас не было ножей. Специально порезали!», — возмущается беженка на видео.

Мужчина за кадром предлагает обратиться в полицию. Была ли подана официальная жалоба и извинились ли перед бежавшими от родной «неньки» «патриотами», неизвестно.

Ранее стало известно, что граждане Украины составляют большинство выдворенных из Польши иностранцев. Число депортаций подскочило на треть и, как писали местные СМИ, всего за полгода за пределами республики оказались шесть тысяч человек.