США и Иран могут продлить перемирие

США и Иран согласились продлить срок действия договорённостей, заключённых в июне, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Официально Вашингтон и Тегеран эту информацию пока не подтверждали.

«Поступила информация о согласии на продление 60-дневного перемирия между Ираном и США», — заявили собеседники телеканала.

Речь идёт о меморандуме о взаимопонимании, подписанном США и Ираном 17 июня. Документ предусматривал прекращение военных действий и давал сторонам до 60 дней на выработку окончательного соглашения. Этот период мог быть продлён по взаимному согласию. Изначально установленный срок истекает 17 августа. По данным Al Arabiya, стороны решили его продлить, однако на какой период, пока не уточняется.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Иран готовится к возможному возобновлению конфликта с США. В Тегеране считают прекращение огня способом выиграть время. По данным газеты, иранские власти допускают, что Вашингтон и Тель-Авив используют паузу для подготовки к новому этапу боевых действий. Одновременно прекращение огня снижает давление на мировые рынки.