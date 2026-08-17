Отец сбежал с малышом из Апатитов в Петербург и прячет его от матери и приставов

Петербургские приставы несколько месяцев разыскивают 42-летнего Максима Стрепетова и его полуторагодовалого сына Давида. Мужчина должен был передать ребёнка матери по решению Апатитского городского суда, однако скрылся и не выходит на связь.

Юлия рассказала, что бывший муж забрал мальчика и увёз его в Петербург. Женщина приезжала в город на передачу сына, жила там около месяца и обращалась к приставам. Дважды мужчина обещал прийти с ребёнком, но в последний момент исчезал.

Отец сбежал с малышом в Петербург. Видео © 78.ru

«Это издевательство просто: он всё время скрывается», — заявила мать малыша в интервью 78.ru.

По словам Юлии, она не получает даже фотографий и видео сына. Женщина также подала иск о лишении бывшего супруга родительских прав, но затем отозвала его, чтобы разбирательство не перенесли из Апатитов в Петербург.

Сейчас мужчина переезжает с места на место. Приставы подтвердили, что отец и ребёнок находятся в исполнительном розыске, а их местонахождение пока устанавливают.

Ранее бывший парень-американец забрал двухлетнего сына у блогерши Арины Савастру прямо во время встречи в кафе. Девушка заявила, что намерена добиваться возвращения ребёнка через суд.