Опека, ПДН, прокуратура и суд: Как заставить бывшую жену разрешить видеться с ребёнком

Ребёнок имеет право на общение с обоими родителями, и развод этого права не отменяет. Адвокат Диана Мангутова в беседе с Life.ru объяснила, что делать, если бывшая супруга препятствует встречам с детьми.

В жизни всё упирается в эмоции: бывшая супруга на просьбу о встрече отвечает: «Подрастёт — сам решит», «Он занят сегодня», «Он болен» и так далее. Семейный кодекс прямо говорит, что родитель, проживающий отдельно, вправе общаться с ребёнком и участвовать в его воспитании (статья 66), а тот, с кем ребёнок живёт, не должен этому препятствовать. Диана Мангутова Адвокат

Первое, что советует специалист, — попытаться договориться и заключить письменное соглашение о порядке общения. В нём можно подробно прописать дни и время встреч, порядок проведения праздников и каникул. Однако обычное соглашение, даже удостоверенное нотариусом, не является исполнительным документом для судебных приставов. Поэтому адвокат рекомендует рассмотреть возможность заключения медиативного соглашения, удостоверенного нотариусом.

Следующий шаг — обращение в органы опеки и попечительства. Их сотрудники вправе провести проверку, побеседовать с родителями и ребёнком, а также зафиксировать возможное нарушение прав несовершеннолетнего. Хотя эта процедура не всегда приводит к быстрому результату, письменное обращение может стать важным доказательством в дальнейшем судебном разбирательстве.

По словам Мангутовой, при препятствовании общению нарушаются не только права второго родителя, но и права самого ребёнка.

«По Семейному кодексу у ребёнка есть собственное право общаться с обоими родителями и другими родственниками (статья 55). Поэтому в заявлениях я всегда советую делать акцент не только на правах родителя, но и на интересах ребёнка», — подчеркнула адвокат.

Она также рекомендует обращаться не только в органы опеки, но и в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН). При наличии оснований инспектор проводит проверку, после чего материалы могут быть направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, которая рассматривает вопрос о привлечении родителя к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.

Если договориться не удалось, вопрос обычно решается в суде. Иск об определении порядка общения с ребёнком подаётся по месту жительства ответчика, а к участию в деле привлекается орган опеки. Суд учитывает возраст ребёнка, его привязанность к родителям, состояние здоровья, режим дня и другие обстоятельства. Мнение ребёнка старше 10 лет подлежит обязательному учёту, хотя и не является решающим.

Если обращения в органы опеки и полицию результата не принесли, адвокат советует обратиться в прокуратуру, которая вправе провести проверку соблюдения прав ребёнка. Кроме того, можно направить обращение к уполномоченному по правам ребёнка в регионе. Хотя детский омбудсмен не может самостоятельно обязать родителя исполнять порядок общения, он вправе инициировать проверки, запросить информацию в государственных органах и поддержать заявителя.

Мангутова также напомнила, что родитель, проживающий отдельно, имеет право получать информацию о ребёнке в образовательных, медицинских и иных организациях, связанных с его воспитанием и развитием. При отсутствии судебного решения об ограничении родительских прав школа или детский сад не вправе отказать в предоставлении такой информации.

Если же решение суда уже вступило в силу, а второй родитель продолжает его игнорировать, начинается исполнительное производство. Судебный пристав устанавливает срок для добровольного исполнения решения суда, а при его нарушении вправе применять предусмотренные законом меры принудительного исполнения.

Адвокат подчёркивает, что не стоит пытаться забирать ребёнка без согласования или выяснять отношения в его присутствии — это может только осложнить ситуацию. Вместо этого лучше фиксировать все случаи отказов: сохранять переписку, записывать несостоявшиеся встречи, собирать свидетельские показания.

«Добиваться своего нужно настойчиво и исключительно законными способами. Лучшее, что вы можете сделать для будущих отношений с ребёнком, — уже сегодня остаться в его глазах заботливым и любящим родителем. Дети быстро растут и со временем начинают самостоятельно оценивать поступки взрослых», — заключила Мангутова.

Ранее Life.ru сообщал, что в России предложили законодательно закрепить принцип совместной опеки, при котором ребёнок после развода проводит сопоставимое количество времени с обоими родителями. По словам депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова, если бывшие супруги не смогут договориться самостоятельно, суд должен определять максимально близкий к равному порядок участия каждого родителя в воспитании ребёнка.