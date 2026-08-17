Гагаузия осталась без башкана: Парламент автономии вынес решение после приговора Гуцул

Народное собрание Гагаузии — автономного региона в Молдавии — признало вакантной должность башкана региона после вступления в силу приговора Евгении Гуцул. Новый глава определится по итогам выборов, сообщил местный депутат Николай Орманжи.

Решение было принято на заседании Народного собрания. Как пояснил Орманжи, основанием стало решение Апелляционной палаты от 28 мая 2026 года.

«Мы признали вакантной должность башкана в связи с решением Апелляционной палаты 28 мая 2026 года. Мы признали факт вакансии», — заявил депутат.

По его словам, законодательство автономии предусматривает проведение выборов нового главы в течение 90 дней с указанной даты. Таким образом, после подтверждения приговора Гуцул Народное собрание официально зафиксировало вакансию должности башкана и необходимость проведения новых выборов.

Гагаузия — автономное образование на юге Молдавии, где проживает тюркоязычный православный народ гагаузов, статус которого был закреплён в 1994 году после периода распада СССР и стремления региона к самоопределению. В состав автономии входят три города (Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты) и множество сёл. Регион традиционно отличается пророссийскими настроениями и сложными отношениями с властями Кишинёва.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи объявил на пресс-конференции о своей отставке из-за разобщённости депутатов при принятии положения о выборах в автономии. Он пояснил, что сделал всё возможное для организации выборов, однако депутаты не смогли принять постановление, согласованное с центральными властями Молдавии.