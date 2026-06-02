Исполняющий обязанности главы парламента Гагаузии Орманжи подал в отставку

Исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи принял решение уйти в отставку. Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции. Причиной он назвал разобщённость депутатов при принятии положения об условиях проведения выборов в автономии на территории Молдавии.

«Я сделал всё, что мог для организации и проведения выборов в Народное собрание, но на сегодняшнем заседании депутаты не смогли принять постановление, разработанное совместно с центральными органами власти», — пояснил Орманжи.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии Евгения Гуцул может лишиться должности после решения Апелляционной палаты Кишинёва, которая оставила в силе приговор о семи годах лишения свободы. Законодательство Гагаузии допускает отставку главы автономии, если назначенное на эту должность лицо не может исполнять обязанности дольше 60 дней. Дело против Гуцул связано с обвинениями в финансировании партии «Шор».