2 июня, 10:55

Исполняющий обязанности главы парламента Гагаузии Орманжи подал в отставку

Николай Орманжи. Обложка © Telegram / Народное Собрание Гагаузии

Исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи принял решение уйти в отставку. Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции. Причиной он назвал разобщённость депутатов при принятии положения об условиях проведения выборов в автономии на территории Молдавии.

«Я сделал всё, что мог для организации и проведения выборов в Народное собрание, но на сегодняшнем заседании депутаты не смогли принять постановление, разработанное совместно с центральными органами власти», — пояснил Орманжи.

Гуцул из СИЗО обвинила власти Молдавии в нарушении основного закона Гагаузии

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии Евгения Гуцул может лишиться должности после решения Апелляционной палаты Кишинёва, которая оставила в силе приговор о семи годах лишения свободы. Законодательство Гагаузии допускает отставку главы автономии, если назначенное на эту должность лицо не может исполнять обязанности дольше 60 дней. Дело против Гуцул связано с обвинениями в финансировании партии «Шор».

Татьяна Миссуми
