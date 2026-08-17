Появилось первое фото памятника на могиле родителей Филиппа Киркорова

На семейной могиле родителей певца Филиппа Киркорова на Троекуровском кладбище в Москве установили памятник. Уже появились каменное основание, стела и мраморная табличка с именами Бедроса и Виктории Киркоровых.

Официальное открытие мемориала артист назначил на 9 сентября — в день освобождения Болгарии от фашистских захватчиков. Дату певец выбрал в память об отце, который особенно чтил этот день.

Филипп Киркоров установил памятник на могиле родителей. Фото © kp.ru / Ирина Викторова

«Папа у меня был патриотичным человеком, чтил этот праздник. Поэтому я решил, что открытие памятника в честь моих родителей должно быть 9 сентября», — рассказал музыкант в интервью kp.ru.

В семейном захоронении теперь покоятся отец звезды Бедрос Киркоров, его мать Виктория и бабушка Лидия Лихачёва. Прах двух женщин артист перевёз из Болгарии. В будущем он надеется перенести и прах дедушки Марка.

Напомним, в конце июля исполнитель перевёз прах матери и бабушки из Болгарии в Москву. Родных артиста перезахоронили на Троекуровском кладбище рядом с Бедросом Киркоровым.