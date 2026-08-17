За время проведения спецоперации на Украине в зоне боевых действий погибли 62 гражданина Ганы, заявил министр иностранных дел африканского государства Сэмюэл Окудзето Аблаква в ходе пресс-конференции с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Ещё 15 человек пропали без вести.

«62 ганца погибли», — сказал он.

Сэмюэл Окудзето Аблаква прибыл в Москву для переговоров с Сергеем Лавровым. Помимо прочего, главы дипведомств обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества и укрепление политического диалога и контактов между нашими странами.

Ранее МИД России обвинил Запад в поощрении террористических атак ВСУ на территории России. В ведомстве указали на то, что Киеву не призывают к ответу, позволяя украинской армии убивать гражданское население и разрушать инфраструктуру.