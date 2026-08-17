Боец СВО Умка два дня на мотоцикле добиралась до фронта ради борьбы с БПЛА ВСУ

Россиянка два дня добиралась на мотоцикле до зоны проведения СВО, чтобы сбивать украинские беспилотники. По данным RT, сначала девушка проехала из Смоленска до Тулы, а уже оттуда отправилась на передовую.

Самым тяжёлым в дороге, по её словам, оказалось долгое время находиться за рулём мотоцикла. Главной целью бойца ВС РФ с позывным Умки была борьба с дронами ВСУ. Сейчас она входит в мобильную огневую группу. В свободное от дежурств время девушка помогает тушить пожары, которые возникают после падения БПЛА.

К слову, до службы Умка 12 лет занималась стрельбой из лука, затем она освоила пулевую стрельбу. Уже на месте девушка научилась водить КАМАЗ и стала участвовать в выездах пожарных расчётов.