Зеленский вписал себя в «Книгу хранителей» Киево-Печерской лавры

Владимир Зеленский и глава ПЦУ Епифаний Думенко стали одними из первых, кто оставил записи в новой «Книге хранителей и ктиторов Киево-Печерской лавры. 1051–2051». Об этом сообщил Союз православных журналистов.

Мемориальный проект руководство национального заповедника запустило к 975-летию обители. Вместе с книгой в Лавре открыли тематическую выставку.

Свои имена также оставили гендиректор ЮНЕСКО Халед аль-Анани, генсек «ООН — туризм» Шейха Ан-Нувейс и представитель Федерального совета Швейцарии Жак Гербер. По замыслу администрации, в книгу будут вносить учёных, реставраторов, инженеров, военных и волонтёров, чей вклад сочтут значимым для сохранения и развития комплекса.

Происходящее вокруг святыни уже не раз становилось предметом споров. В феврале Life.ru писал, что украинские власти намеревались ограничить монахам доступ к храмам Киево-Печерской лавры и передать их ПЦУ. Позднее стало известно о планах создать на территории Лавры украинский «национальный пантеон», решение о перезахоронениях в котором должно проходить через Верховную раду.