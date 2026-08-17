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17 августа, 12:13

В Севастополе сбили десять БПЛА, повреждены дом и автомобиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников на Севастополь. По данным губернатора Михаила Развожаева, военные нейтрализовали десять БПЛА. Пострадавших среди людей нет.

При этом спасательные службы зафиксировали точечное повреждение фасада частного дома на Северной стороне города. Также повреждён автомобиль в центре Севастополя.

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Ранее в Херсонской области при атаке беспилотника на легковой автомобиль погибли два человека. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, удар произошёл возле Дружбовки. В машине находились супруги-предприниматели из Нижних Серогоз, которые ехали в Мелитополь за товаром для своего магазина.

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Александра Мышляева
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