Тони Старк в начальниках, «Слово пацана» в коллективе: С какими фильмами россияне сравнивают свою работу

Большинство россиян в целом довольны своей работой, однако примерно каждый пятый сравнивает рабочие будни с антиутопией. К такому выводу пришли авторы исследования «Сферы X5», которое есть в распоряжении Life.ru. Они предложили участникам представить свою карьеру в виде фильма или сериала.

Довольными своей работой назвали себя 70,7% опрошенных. При этом 20,1% выбрали для неё жанр антиутопии — со строгими правилами и ощущением «матрицы». Ещё 17,2% сравнили будни с ситкомом, где регулярно происходят нелепые ситуации.

Одинаковыми рабочие дни считают далеко не все. У 38,4% респондентов они меняются в зависимости от задач, ещё 21,6% называют свою работу быстрой и насыщенной. С «Днём сурка» трудовые будни сравнили 20,5% участников, а 15,3% постоянно живут в режиме дедлайнов и напряжения.

Свой коллектив россияне чаще всего сравнивали с героями сериала «Офис» — такой вариант выбрали 20%. Ещё 13,3% увидели сходство с «Друзьями», а 12,7% — со «Словом пацана», где действуют собственные группы и неформальные правила.

Руководителей участники исследования чаще всего представляли в образе Тони Старка. Почти 20% описали начальника как «хаотичного гения», который генерирует идеи, а воплощение поручает другим. На втором месте оказался Майкл Скотт из «Офиса» — 16,5%.

Себя главным героем рабочего сериала считают около четверти россиян. Однако больше трети предпочитают роль персонажа второго плана — спокойно выполнять свою часть задач и наблюдать за происходящим.

Несмотря на всю «киношность» описаний, главная причина ходить на работу остаётся вполне практичной: 63,3% респондентов назвали деньги. Ещё 14,5% ценят прежде всего стабильность, а интерес и самореализацию поставили на первое место 12,2%.

Ранее специалист по этикету Екатерина Богачёва в беседе с Life.ru перечислила главные ошибки офисного поведения. Она подчеркнула, что личная свобода сотрудника заканчивается там, где начинается дискомфорт коллег: громкие телефонные разговоры отвлекают от работы, а перекусы с резкими запахами и еда за компьютером не только раздражают, но и грозят залитием техники.