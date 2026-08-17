Премьера Испании сочли предателем за отпуск на фоне волны изнасилований и риска эпидемий в Сеуте

Глава правительства Мадрида Исабель Диас Аюсо раскритиковала премьер-министра Испании Педро Санчеса за то, что он ушёл в отпуск, в то время как город Сеута находится на грани коллапса из-за мигрантов. Видео с её речью опубликовала Народная партия.

Она заявила, что в Сеуте под угрозой безопасность, есть риск эпидемий и ежедневно происходят случаи насилия, а премьер-министр всё ещё в отпуске. Политик назвала Санчеса «безответственным человеком и предателем».

«Пока он ещё в отпуске, Сеута находится на грани коллапса, безопасность под угрозой. Это снова сказали врачи, сейчас есть новый риск эпидемий, с агрессией, ежедневными [случаями] насилия. Именно это происходит в Сеуте, к сожалению, для всех», — уточнила Аюсо.

Город Сеута переживает серьёзный миграционный кризис после того, как в конце июля границу с Марокко массово пересекли десятки тысяч людей. По данным МВД Испании, тогда в анклав проникли около 72 тысяч человек, большинство из которых впоследствии вернулись обратно. Сейчас в Сеуте остаются несколько тысяч мигрантов, многие из них живут в тяжёлых условиях, а инфраструктура города работает с перебоями. Ранее власти сообщили, что среди мигрантов зафиксированы случаи туберкулёза, чесотки и кори. Многие живут в переполненных центрах размещения. Ситуация остаётся напряжённой.