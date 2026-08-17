5 тысяч гостей и 350 хвостиков: На Поклонной горе подвели итоги «Дня фронтовой собаки»

Около пяти тысяч человек пришли на юбилейный семейный фестиваль «День фронтовой собаки» на Поклонной горе в Москве. В программе участвовали более 50 кинологов и волонтёров и свыше 350 собак, сообщили в Музее Победы.

Фестиваль прошёл 15 августа в музее «Г.О.Р.А.» — филиале Музея Победы. Гостям показали работу служебных собак Росгвардии и МВД, а профессиональные кинологи устроили показательные выступления и рассказали о дрессировке четвероногих помощников.







Отдельной частью программы стала история собак, служивших в годы Великой Отечественной войны. Посетителям рассказывали о санитарах, связистах, сапёрах и разведчиках, а детям предложили квест «Секретное донесение» о Джульбарсе, Дине, Мухтаре и других известных фронтовых псах.

На площадке также представили сибирских хаски, спасённых в Белгородской области из зоны СВО. Гости могли увидеть работу собачьей упряжки и узнать, какую роль ездовые собаки выполняли на фронте.

Фестиваль приурочили ко Дню фронтовой собаки, который отмечается 19 августа. В Музее Победы связывают выбор даты с подвигом овчарки-диверсанта Дины: в 1943 году во время «рельсовой войны» в Белоруссии она подорвала немецкий эшелон и смогла вернуться живой. Этой истории посвящена и действующая в музее выставка «Четвероногие герои».

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве почтили память более 60 тысяч собак, служивших на фронтах Великой Отечественной войны. В памятной акции участвовали кинологи МЧС, МВД и Росгвардии вместе со своими четвероногими напарниками.