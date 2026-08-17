Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 12:48

На Украине испытали «Вирівнювач» для ВСУ: Что это за авиабомба

На Украине заявили об испытаниях управляемой авиабомбы «Уравнитель»

Обложка © DG Industry

Обложка © DG Industry

Вооружённые силы Украины начали закупать первую разработанную в стране управляемую авиабомбу «Вирівнювач» (Equalizer, «Уравнитель»). Боеприпас уже прошёл необходимые испытания, сообщил начальник отдела Центрального управления инновационной деятельности ВСУ Владислав Волошин.

Разработка оснащена боевой частью массой 250 кг. Заявленная дальность её полёта составляет от 10 до 130 километров. По данным украинской стороны, стоимость «Уравнителя» почти втрое ниже американских комплектов JDAM. Разработчиком «Уравнителя» называется украинская компания DG Industry.

Волошин также сообщил, что на Украине сейчас создают ещё около десяти образцов высокоточного авиационного вооружения.

650 км/ч и мощный заряд: Что известно о новой российской ракете «Бандероль», напугавшей Киев
650 км/ч и мощный заряд: Что известно о новой российской ракете «Бандероль», напугавшей Киев

А ранее украинская компания «Генерал Черешня» презентовала новый «копеечный» беспилотник под названием «Хмаринка» (с украинского «Тучка»). Но технические характеристики «Хмаринки» довольно скромны.

Больше новостей о вооружениях и новых разработках — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar