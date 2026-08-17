На Украине испытали «Вирівнювач» для ВСУ: Что это за авиабомба

Вооружённые силы Украины начали закупать первую разработанную в стране управляемую авиабомбу «Вирівнювач» (Equalizer, «Уравнитель»). Боеприпас уже прошёл необходимые испытания, сообщил начальник отдела Центрального управления инновационной деятельности ВСУ Владислав Волошин.

Разработка оснащена боевой частью массой 250 кг. Заявленная дальность её полёта составляет от 10 до 130 километров. По данным украинской стороны, стоимость «Уравнителя» почти втрое ниже американских комплектов JDAM. Разработчиком «Уравнителя» называется украинская компания DG Industry.

Волошин также сообщил, что на Украине сейчас создают ещё около десяти образцов высокоточного авиационного вооружения.