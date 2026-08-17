Харрисон Форд вернётся к роли Индианы Джонса, но не в кино

Харрисон Форд вновь примерит образ Индианы Джонса, но на этот раз не ради нового фильма. 84-летний актёр примет участие в создании аттракциона «Индиана Джонс и миф о нефритовой змее» в парке «Царство животных» Walt Disney World, сообщает New York Post.

Форд впервые станет моделью для аниматроника своего знаменитого героя — механической фигуры, способной воспроизводить движения и мимику человека. Для работы над проектом артист лично посетит Walt Disney. В обращении к поклонникам актёр поблагодарил их за многолетнюю поддержку Индианы Джонса и пообещал герою ещё одно приключение.

Новость вызвала бурную реакцию в соцсетях. Один из фанатов отметил, что благодаря аттракциону образ Форда в роли археолога фактически получит «вечную жизнь». Другие надеются, что проект подарит публике новые приключения персонажа.

Харрисон Форд играл профессора археологии Индиану Джонса на протяжении более 40 лет. Всего актёр появился в этой роли в пяти полнометражных фильмах.

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