В Краснодаре 34-летний мужчина устроил погром в магазине бытовой техники и разбил 15 телевизоров. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка Росгвардии.

В Краснодаре мужчина разбил 15 телевизоров в магазине на 1,5 млн рублей. Видео © Telegram / Росгвардия Краснодарский край

Инцидент произошёл в сетевом магазине электроники. Сотрудники нажали тревожную кнопку после того, как посетитель подошёл к выставочной витрине и начал один за другим сбрасывать телевизоры на пол.

До приезда вневедомственной охраны мужчина успел повредить 15 устройств. По предварительной оценке, стоимость разбитой техники превысила 1,5 миллиона рублей. Прибывшие росгвардейцы задержали 34-летнего местного жителя на месте происшествия.

После этого мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Причины, по которым краснодарец решил устроить погром в магазине, пока не уточняются.

Ранее в ТРК Всеволожска (Ленинградская область) неизвестный мужчина устроил дебош, бросался на людей и вёл себя неадекватно — по словам очевидцев, он был в состоянии алкогольного и, возможно, наркотического опьянения. Дебошир спровоцировал конфликт, пытался схватить старшего смены, а после сообщения о вызове полиции начал нецензурно браниться, толкнул охранника и попытался скрыться.