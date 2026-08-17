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Регион
17 августа, 12:55

«Нас ***, а мы крепчаем»: Лебедев объяснил «загадочную русскую душу» двумя фразами

Артемий Лебедев назвал две фразы, помогающие понять «загадочную русскую душу»

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Чтобы понять «загадочную русскую душу», достаточно знать всего две фразы. Таким мнением поделился дизайнер и блогер Артемий Лебедев, рассуждая о реакции россиян на происходящее вокруг страны.

«Для того чтобы понять загадочную русскую душу, надо знать всего лишь две поговорки. "Нас ***, а мы крепчаем", а также "Мы русские, с нами Бог"», — сказал Лебедев.

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К этой формуле блогер пришёл, рассуждая о российско-украинском конфликте. По его мнению, действия Киева, которые должны были негативно повлиять на настроения внутри России, дали противоположный результат.

Лебедев считает, что давление не привело к ожидаемой реакции, а, напротив, усилило негативное отношение россиян к Украине. Сам блогер назвал происходящее «интересной обратной психологической реакцией».

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По его версии, именно способность сплачиваться в ответ на давление и отражают две приведённые им фразы — одна о привычке становиться крепче перед лицом трудностей, другая о вере в собственную правоту и силы.

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Марина Фещенко
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