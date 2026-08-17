Герцога де Ришелье откопали из песчаной «пирамиды» в Одессе и нашли чёрные пятна

В Одессе сняли мешки с песком, которыми с 2022 года был закрыт памятник герцогу Дюку де Ришелье у Потёмкинской лестницы. После демонтажа защиты на бронзовой фигуре стали заметны обширные чёрные пятна.

Такую конструкцию вокруг одной из главных городских достопримечательностей установили для защиты от последствий воздушных налётов. Предполагается, что изменения на поверхности скульптуры могут быть связаны с повышенной влажностью внутри укрытия, однако точная причина пока не установлена. Глава городского департамента по охране культурного наследия Фёдор Стоянов заявил, что состояние монумента оценивается как удовлетворительное.

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«Признаков опасных явлений, деформации и других повреждений, угрожающих техническому состоянию скульптуры или постамента пока не обнаружено», — сообщил он.

При этом на опубликованных кадрах чёрные участки хорошо заметны на спине бронзовой фигуры. Мешки, по официальной версии, убрали именно для обследования памятника. В соцсетях также появились предположения, что многолетняя защитная конструкция могла повлиять на его состояние.

Памятник первому градоначальнику Одессы Арману Эмманюэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье, открыли в 1828 году. Скульптуру Ивана Мартоса установили на средства горожан, а её постамент пережил повреждение ещё во время Крымской войны. Монумент уже однажды оказался под угрозой исчезновения: в 1969 году обсуждалась его замена на памятник Александру Суворову. От этой идеи в итоге отказались.

Ранее в Днепре демонтировали памятник многолетнему командующему советскими ВДВ Василию Маргелову. Монумент находился на городской набережной. Памятник Маргелову установили в Днепре в августе 2000 года. Сам военачальник родился в 1908-м в Екатеринославе — так тогда назывался этот город.