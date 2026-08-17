«Не унижение, а честь»: Россиянам раскрыли библейский смысл понятия «раб Божий»

Выражение «раб Божий» в православной традиции — это вовсе не про бесправие, а про добровольный выбор, уверен председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. В беседе с RT он подчеркнул, что в библейском понимании это состояние высшей внутренней свободы, когда человек перестаёт быть зависимым от греха, страстей или внешних обстоятельств.

Собеседник напомнил, что в Священном Писании такой титул носили величайшие праведники — Авраам, Моисей и царь Давид. Сам Христос принял образ раба, а Пресвятая Богородица называла себя «рабой Господней». Святые апостолы тоже начинали свои послания с того, что именовали себя рабами Иисуса Христа.

По словам Иванова, это не унижение, а свидетельство полной отдачи себя в руки Божии. В древнем мире раб был собственностью хозяина, но одновременно — под его защитой. Чем выше статус господина, тем неприкосновеннее его раб. Поэтому назвать себя «рабом Божьим» — значит заявить: «Я принадлежу только Богу, и никто из людей не имеет надо мной власти».

Этот древний смысл, по мнению общественного деятеля, сегодня часто искажается. Но для верующих это не про рабство в бытовом смысле, а про высший уровень доверия и свободы от всего земного. Разговор о библейских понятиях остаётся актуальным в контексте духовных ценностей и их влияния на современное общество.

А ранее россиянам объяснили, какому святому следует молиться об исцелении от болезней. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов отметил, что стоит обратиться к преподобному Серафиму Саровскому.