Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 13:56

Завод полыхает в Кривом Роге после прилёта российской «Герани»

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Промышленное предприятие в Кривом Роге подверглось атаке реактивного беспилотника типа «Герань». Об этом сообщили местные власти.

Завод полыхает в Кривом Роге после прилёта российской «Герани». Видео © Telegram / Кривой рог

По предварительной информации, удар пришёлся по территории промышленного объекта. Данные о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не приводятся.

Армия России взяла ещё два населённых пункта в ДНР и Запорожской области
Армия России взяла ещё два населённых пункта в ДНР и Запорожской области

Ранее Life.ru также писал об ударах по предприятиям и энергообъектам в Полтавской области. По данным Министерства обороны РФ, цели были связаны с обеспечением работы украинского ВПК.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar