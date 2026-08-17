Завод полыхает в Кривом Роге после прилёта российской «Герани»
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Промышленное предприятие в Кривом Роге подверглось атаке реактивного беспилотника типа «Герань». Об этом сообщили местные власти.
Завод полыхает в Кривом Роге после прилёта российской «Герани». Видео © Telegram / Кривой рог
По предварительной информации, удар пришёлся по территории промышленного объекта. Данные о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не приводятся.
Ранее Life.ru также писал об ударах по предприятиям и энергообъектам в Полтавской области. По данным Министерства обороны РФ, цели были связаны с обеспечением работы украинского ВПК.
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