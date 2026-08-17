Промышленное предприятие в Кривом Роге подверглось атаке реактивного беспилотника типа «Герань». Об этом сообщили местные власти.

Завод полыхает в Кривом Роге после прилёта российской «Герани». Видео © Telegram / Кривой рог

По предварительной информации, удар пришёлся по территории промышленного объекта. Данные о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не приводятся.

Ранее Life.ru также писал об ударах по предприятиям и энергообъектам в Полтавской области. По данным Министерства обороны РФ, цели были связаны с обеспечением работы украинского ВПК.