ЦИК и Генпрокуратура поддержали снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму

ЦИК не видит причин отменять решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Об этом заявил представитель комиссии в Верховном суде, где рассматривают жалобу партии.

По его словам, основанием для снятия являются нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Он добавил, что суд первой инстанции правильно установил явные нарушения, и оснований для пересмотра нет.

«В качестве оснований для снятия с регистрации партии являются любые нарушения законодательства в части интеллектуальной собственности», — заявил представитель ЦИК.

Генпрокуратура также поддержала это решение. Её представитель заявил, что суд первой инстанции пришёл к верному выводу, а партия нарушила правила агитации. Поэтому оснований для отмены нет.

«Полагаю, что суд первой инстанции пришёл к правомерному выводу о снятии партии «Яблоко» с выборов. Полагаем, оснований для отмены решения суда первой инстанции не имеется», — заявил представитель надзорного ведомства.

Напомним, накануне Верховный суд России снял «Яблоко» с выборов в Госдуму, удовлетворив иск партии «Родина». Решение может быть обжаловано в течение пяти дней.