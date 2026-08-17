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17 августа, 13:42

ЦИК и Генпрокуратура поддержали снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

ЦИК не видит причин отменять решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Об этом заявил представитель комиссии в Верховном суде, где рассматривают жалобу партии.

По его словам, основанием для снятия являются нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Он добавил, что суд первой инстанции правильно установил явные нарушения, и оснований для пересмотра нет.

«В качестве оснований для снятия с регистрации партии являются любые нарушения законодательства в части интеллектуальной собственности», — заявил представитель ЦИК.

Генпрокуратура также поддержала это решение. Её представитель заявил, что суд первой инстанции пришёл к верному выводу, а партия нарушила правила агитации. Поэтому оснований для отмены нет.

«Полагаю, что суд первой инстанции пришёл к правомерному выводу о снятии партии «Яблоко» с выборов. Полагаем, оснований для отмены решения суда первой инстанции не имеется», — заявил представитель надзорного ведомства.

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Напомним, накануне Верховный суд России снял «Яблоко» с выборов в Госдуму, удовлетворив иск партии «Родина». Решение может быть обжаловано в течение пяти дней.

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Наталья Афонина
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