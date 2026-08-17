Российская журналистка Ксения Ларина* попала под статью о терроризме

В отношении Оксаны Баршевой*, известной под псевдонимом Ксения Ларина, возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Основанием стали материалы проверки прокуратуры Москвы.

По данным надзорного ведомства, поводом послужило интервью, опубликованное на одном из каналов в мессенджере и доступное неограниченному кругу пользователей.

Прокуратура заявила, что в записи содержались публичные призывы к совершению террористических актов на территории Москвы. Дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

А в июле Савёловский суд Москвы заочно арестовал блогера Михаила Светова* по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Постановление вынесли в рамках уголовного производства, предусматривающего в том числе лишение свободы на срок до двух лет.