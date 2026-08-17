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Регион
17 августа, 14:06

Гехт: В Ненецком автономном округе каждый десятый мужчина ушёл на СВО

Ирина Гехт и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Ирина Гехт и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Каждый десятый мужчина в Ненецком автономном округе ушёл на СВО, заявила глава региона Ирина Гехт на встрече с президентом Владимиром Путиным. По её словам, это говорит о «северном характере и духе» — люди защищают Родину целыми семьями.

«У нас каждый десятый мужчина ушёл и подписал контракт на специальную военную операцию. Это, знаете, тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать Родину», — сказала Гехт.

Губернатор добавила, что в регионе действуют 14 обязательных мер поддержки по указу президента и ещё 38 дополнительных, включая предоставление земельных участков и компенсации.

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Ранее министр обороны Андрей Белоусов побывал в зоне СВО, где проверил выполнение боевых задач подразделениями группировки «Восток». На командном пункте он заслушал доклады о ситуации на фронте, действиях противника и итогах боёв. Командующий группировкой Пётр Болгарев доложил, что за лето российские подразделения освободили 19 населённых пунктов: 12 в Запорожской области и 7 в Днепропетровской.

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Наталья Афонина
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