В испанской Сеуте после массового наплыва мигрантов из Марокко стало больше жителей с тревожными и депрессивными расстройствами. Об этом в интервью газете ABC заявил председатель местной коллегии врачей Энрике Ровиральта.

«Всё больше жителей Сеуты страдает от тревожных и депрессивных расстройств. Есть люди, которые не могут или не хотят выходить из дома из-за страха», — рассказал он.

По словам медика, некоторые семьи отправили детей к родственникам в другие города. Часть пожилых людей с хроническими заболеваниями также стала реже обращаться в больницы из-за опасений выходить из дома. Ровиральта связывает массовый психоз у горожан с событиями конца июля, когда через границу с Марокко в Сеуту массово направились мигранты.

Испанские власти сообщали примерно о 72 тысячах пересечений границы. Впоследствии большинство прибывших вернулось в Марокко. По приведённым данным, сейчас в автономном городе остаются около 10 тысяч мигрантов.

Для Испании, как и для всей Европы, это не единственное негативное последствие прибытия беженцев. Также известно, что мигранты несут в ЕС туберкулёз и чесотку — и это уже не медицинская проблема, а угроза гибели целых стран. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко ранее объяснил, почему европейские страны повторяют судьбу древних империй, и призвал россиян не рисковать здоровьем в поездках за границу.